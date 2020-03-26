فلسطين تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا بينهم طفلان ليرتفع الإجمالي إلى 84 حالة

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع الإجمالي إلى 84 حالة.

وقال المتحدث باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "حتى هذا الصباح الحالات التي سُجلت في قرية بدو 15 حالة لترتفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 84 حالة".

وأضاف أنه "من بين الحالات في قرية بدو طفلة 15 عامًا وطفل 12 عامًا بسبب المخالطين من العمال".

وتابع: "إدخال 20 من الكادر الطبي إلى الحجر الصحي في رام الله بعد مخالطتهم لأحد المصابين من بلدة بدو".

وأوضح: "نحن نمر بمرحلة حاسمة والوباء يلامس مرحلة الخطر ويجب أن نتوخى درجات الحذر وتحديدا من العمال القادمين من إسرائيل".

وأشار إلى أن "هناك تعليمات بتشديد الاجراءات لجهة منع تفشي الوباء وسد الثغرة الذي يدخل منها الوباء".

كما دعا ملحم العمال إلى التوقف على الذهاب إلى إسرائيل.

وأعلنت وزراة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن أعداد الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ارتفع إلى 2495 مصابا، وذلك بعد تسجيل 126 إصابة جديدة بالفيروس القاتل خلال الـ24 الساعة الماضية.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهوره في فلسطين إلى 84 إصابة، تعافى منها 17 في مدينة بيت لحم، وسجلت حالة وفاة واحدة.