خلية الأزمة النيابية في العراق: سنطالب بإعلان الطوارئ إذا انتشر كورونا

أكدت خلية الأزمة بمجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، أن الأجهزة الحكومية "مستنفرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية، وفي حال تزايد انتشار الفيروس ستطالب بإعلان حالة الطوارئ".

وحسب وكالة الأنباء العراقية (واع) ، قال المتحدث باسم الخلية فالح الزيادي في تصريح إن "الأجهزة الصحية والحكومية كافة في حالة استنفار لتنفيذ الإجراءات الوقائية منها حظر التجوال وتطبيقه للحد من انتشار فيروس كورونا".

وشدد أن "على المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والبقاء في منازلهم لا سيما في محافظة المثنى"، داعياً إلى "سرعة دعم مديرية صحة المثنى بالأجهزة الطبية الضرورية وجهاز التنفس الاصطناعي".

وأضاف الزيادي: "في حال تزايد الخارطة الوبائية وانتشار الفيروس ستكون لنا مطالب بتطبيق حالة الطوارئ بالبلاد لحماية المواطنين".

وقرر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الخميس، تمديد حظر التجوال لغاية تاريخ 11.04.2020 للحد من انتشار فيروس كورونا.