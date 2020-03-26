سلطنة عمان تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا... والإجمالي 109 حالات

وبحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمسة، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل عشر حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19) لمواطنين.

وقالت الوزارة إن خمس حالات منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، وحالتين مرتبطتين بالسفر إلى بريطانيا، وتخضع ثلاث حالات للتقصي الوبائي.

وتوعد الادّعاء العام العماني، اليوم الخميس، القادمين إلى البلاد، ممن يخفون إصابتهم بفيروس كورونا أو أحد الأمراض المعدية، بالحبس سنة ودفع غرامة تقدر بـ26 ألف دولار.

#وزارة_الصحة تُعلن عن تسجيل (١٠) عشر حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩ لمواطنين. خمس حالات (٥) منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، وحالتان (٢) مرتبطتين بالسفر إلى بريطانيا، وتخضع ثلاث (٣)حالات للتقصي الوبائي. pic.twitter.com/8XkZerEaZS — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) March 26, 2020

وقال الادعاء العام، عبر حسابه على تويتر، على الشخص القادم إلى السلطنة ويعلم أنه مصاب أو يشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية المبينة بقانون مكافحة الأمراض المعدية، ومن ضمنها مرض كورونا "كوفيد 19" إبلاغ سلطات المنافذ الحدودية بذلك فور وصوله، وإلا يعُد مرتكباً لجريمة تصل عقوبتها للسجن سنة والغرامة 10 آلاف ريال.