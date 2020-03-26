الصحة العالمية في العراق تنشر مقاطع توعية لذوي الاحتياجات الخاصة حول كورونا

نشر الحساب الرسمي لمنظمة الصحة العالمية في العراق، مقطع فيديو لتوعية الصم والبكم وذوي الاحتياجات الخاصة من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتظهر في مقطع الفيديو سفيرة الإعاقة لعام 2020، مروة شهاب الدين الحسيني، وهي تشرح بلغة الصم والبكم، طرق انتشار الفيروس التاجي، وأعراضه وطرق الوقاية منه.

​وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الأربعاء، أن العراق سجل 30 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الحالات المثبتة بفيروس كورونا في العراق إلى 346 والوفيات إلى 29 حالة حتى اليوم.

وقرر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الخميس، تمديد حظر التجوال لغاية 11 أبريل/ نيسان للحد من انتشار فيروس كورونا.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، بالوباء العالمي (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصاءات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 475 ألف شخصا، كما تجاوز عدد الوفيات حوالي 21 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 115 ألف شخص.