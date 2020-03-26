التحالف الدولي يسلم قاعدة "القيارة" الجوية للقوات العراقية

أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، أن قوات التحالف الدولي انسحبت من قاعدة "القيارة" الجوية بمحافظة نينوى شمالي العراق.

وقال المصدر الأمني في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن التحالف الدولي انسحب من قاعدة "القيارة" الجوية في نينوى وسلمها للقوات العراقية.

وأكد مصدر يوم أمس الأربعاء لوكالة "سبوتنيك"، أن الطائرات الأمريكية باشرت بنقل المواد اللوجستية لقوات التحالف في القاعدة لحين اكتمال عملية الانسحاب.

بدأت قوات التحالف الدولي الذي تترأسه الولايات المتحدة الأمريكية، تقليص قواعدها في العراق، بتسليم أول قاعدة عسكرية لها، للجيش العراقي، بعد أيام من تقديم الحكومة العراقية شكوى دولية، ضد الانتهاكات الأمريكية التي تسببت بمقتل 6 وإصابة 12 من أفراد الأمن، بدايات الشهر الجاري.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان نقلته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، الخميس 19 مارس، أن القوات الأمنية العراقية، تسلمت قاعدة "القائم" العسكرية في محافظة الأنبار، غربي البلاد، بعد انسحاب قوات التحالف الدولي منها مع تجهيزاتها العسكرية كافة.