الصحة السورية تعلق على أنباء وفاة شخص بـ"كورونا"

نفت وزارة الصحة السورية، اليوم الخميس، وفاة أي من المصابين بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت الوزارة إأن "الوضع الصحي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا مستقر ويخضعون للإشراف الطبي المباشر"، نافية صحة ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن وفاة إحدى هذه الحالات.

#هام|| #سانا#وزارة_الصحة: الوضع الصحي للأشخاص المصابين بفيروس #كورونا مستقر ويخضعون للإشراف الطبي المباشر ولا صحة لما تتداوله بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن وفاة أحد هذه الحالات. — سانا عاجل (@SanaAjel) March 26, 2020

ودعت الصحة إلى "عدم تناول الشائعات وتناقل الأخبار غير الموثوقة التي تهدف إلى إثارة الهلع والخوف، وأخذ المعلومة من مصادرها الموثوقة فقط"، حسب الوزارة.

وكانت الحكومة السورية أعلنت عن تسجيل خامس إصابة في سوريا بفيروس كورونا المستجد لشخص وصل من الخارج منذ عدة أيام وتم حجره مباشرة.

#عاجل || #سانا || الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

وزارة الصحة: ارتفاع إجمالي حالات الإصابات بفيروس #كورونا بسورية إلى ٥ إصابات — سانا عاجل (@SanaAjel) March 25, 2020

وأمس الأربعاء، أعلنت الحكومة السورية بداية حظر التجول الليلي المفروض على كامل الأراضي السورية، اعتبارا من الساعة 6 مساء بتوقيت دمشق.

عالميا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 470 ألف إصابة، ونحو 21 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 110 آلاف.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 74 ألفًا في إيطاليا و68 ألفا في الولايات المتحدة و49 ألفا في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 190 دولة ومنطقة أخرى.