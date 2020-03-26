إسبانيا تسجل 655 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" ليصل الإجمالي إلى 4089

أعلنت السلطات الإسبانية، عن ارتفاع حصيلة الوفيات بكورونا في البلاد من 3434 إلى 4089 خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة الإسبانية، في بيان لها، إن البلاد "سجلت 655 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، ليصل الإجمالي إلى 4089"، مؤكدة ارتفاع الإصابات إلى 56188.

يتبع...