لجنة الأمن والدفاع تؤكد انسحابات أمريكية مقبلة من قواعد عسكرية أخرى في العراق

أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي محمد رضا، اليوم الخميس، أن "قدرة القوات العراقية لن تتأثر بانسحاب القوات الأمريكية من قواعدها في العراق"، وذلك بعد قرار واشنطن الانسحاب من قاعدتي القائم والقيارة.

بغداد - سبوتنيك. وقال رضا، في تصريح لوكالة " سبوتنيك "، إن "القوات المنسحبة ليس لها دور على الأرض وقوة الردع للقوات العراقية سواء على الحدود أو في الداخل لن تتأثر بهذا الانسحاب"، معتبرا أن "السبب الرئيسي لانسحاب القوات الأمريكية من بعض القواعد هو قرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية من البلاد".

وتابع رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان: "ستكون هناك انسحابات مقبلة من قواعد أخرى، لكن حتى الآن غير مؤكد الانسحاب من قاعدتي عين الأسد في الأنبار وحرير في أربيل، قد يتأخر الانسحاب من هاتين القاعدتين حسب معلوماتي".

وكان مصدر أمني عراقي أعلن لـ"سبوتنيك"، أن قوات التحالف الدولي انسحبت من قاعدة "القيارة" الجوية بمحافظة نينوى شمالي العراق، وسلمها للقوات العراقية.

وبدأت قوات التحالف الدولي الذي تترأسه الولايات المتحدة الأمريكية، تقليص قواعدها في العراق، بتسليم أول قاعدة عسكرية لها، للجيش العراقي، بعد أيام من تقديم الحكومة العراقية شكوى دولية، ضد الانتهاكات الأمريكية التي تسببت بمقتل 6 وإصابة 12 من أفراد الأمن، بدايات الشهر الجاري.