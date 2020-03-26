محكمة مصرية تقضي بإعدام خمسة متهمين بتخريب خط أنابيب بترول

قضت محكمة جنايات دمنهور المصرية، اليوم الخميس، بإعدام خمسة من المتهمين بتخريب خط أنابيب نفط في محافظة البحيرة شمالي مصر، فيما قضت بالسجن المؤبد على خمسة آخرين.

القاهرة – سبوتنيك . ونقلت وسائل إعلام محلية أن المحكمة التي انعقدت اليوم قد أصدرت حكمها بالإعدام على المتهمين الخمسة والسجن المؤبد لخمسة آخرين في حادث تخريب أنابيب النفط ، الذي راح ضحيته عشرة قتلى وأصيب 11.

وترجع وقائع الحادث إلى تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عندما تعرض خط أنابيب بترول في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة بشمال مصر للتخريب، ما أدى لتسرب كميات من المواد النفطية وهو ما أدى لاندلاع حريق ضخم جراء ذلك. وكشفت التحقيقات وقتها أن المتهمين قاموا بتخريب خط البترول عمدا بهدف سرقة المواد النفطية.