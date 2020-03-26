زخاروفا تشكر الإمارات لإعطاء الإذن لخمس رحلات طيران لإجلاء المواطنين الروس

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الإمارات العربية المتحدة أعطت الإذن لخمس رحلات طيران لإجلاء المواطنين الروس إلى بلادهم.

موسكو - سبوتنيك . وكتبت زاخاروفا على "فيسبوك" قائلة: "أعطت الإمارات الإذن بخمس رحلات. شكرا لك أبو ظبي".

وأفادت شركات الطيران الروسية، في وقت سابق، أن السلطات الإماراتية لم تمنحها إذنًا للقيام برحلات جوية إلى الإمارات لإعادة سياح روس من دبي إلى روسيا.

وأوقفت دولة الإمارات العربية المتحدة، على خلفية انتشار جائحة فيروس كورنا، الاتصالات الجوية مع جميع البلدان في 25 آذار/ مارس، باستثناء رحلات الإجلاء للمواطنين الأجانب.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الخميس، تسجيل 182 إصابة جديدة بالفيروس في 18 إقليماً من أقاليم البلاد، من بينهم 136 إصابة في العاصمة موسكو ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 840 إصابة، في 56 إقليماً.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الوضع مع انتشار فيروس كورونا في روسيا سيتغير للأفضل حتماً، وأن المسألة تكمن في مدة وفاعلية العمل المشترك.