"الانتقالي اليمني" يقرر حظر التجوال في عدن

أعلنت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، اليوم الخميس، حظر تجوال في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، احترازا من أي تفشي لفيروس كورونا.

القاهرة - سبوتنيك. قال القسم الإعلامي في دائرة التوجيه المعنوي لقوات الدعم والإسناد على موقعه، إن "قيادة الدعم والإسناد ممثلة بالعميد محسن الوالي أصدرت قرار حظر تجوال للمواطنين في العاصمة عدن من الساعة العاشرة مساء وحتى السادسة صباحا ابتداء من اليوم الخميس 26 مارس، للحفاظ على سلامتهم ودرءا لأي تداعيات محتملة لفيروس كورونا".

وتضمن القرار "إغلاق المحال التجارية والحرفية ولمدة أسبوعين متتاليين".

وتوعدت قوات الدعم والإسناد، المخالفين بـ"عقوبات قانونية قد تصل إلى الحبس ودفع غرامات مالية".

ويعد الإجراء هو الثاني من نوعه، لقوات المجلس الانتقالي في عدن خلال أسبوع، حيث أقر الاثنين، إغلاق المولات وأسواق القات وأماكن التجمعات في عدن كإجراء احترازي ووقائي من أي تفشي لفيروس كورونا.

وكانت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، قد سيطرت في العاشر من أغسطس / آب الماضي، على قصر معاشيق الرئاسي من دون قتال، بعد سيطرتها على معسكرات ومؤسسات الدولة في مدينة عدن، بما فيها مقر الحكومة اليمنية، إثر مواجهات دامية مع قوات الحماية الرئاسية استمرت 4 أيام سقط خلالها نحو 40 قتيلا و260 جريحا، حسب الأمم المتحدة.