خلال أعمال قمة الـ20... الملك سلمان يدعو إلى إجراءات حاسمة لمكافحة "كورونا"

بدأت أعمال قمة مجموعة الـ 20 الافتراضية، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إذ يلتقي قادة أقوى عشرين دولة اقتصاديا ومعهم دول أخرى ومنظمات عدة، في مقدمتها منظمة الصحة العالمية، للحديث حول ما يمكن فعله لمواجهة أزمة فيروس "كورونا" العالمية.

وجمعت تلك القمة الاستثنائية التي عقدت عن بعد (عبر الفيديو)، قادة أقوى عشرين دولة اقتصاديا ومعهم دول أخرى ومنظمات عدة، في مقدمتها منظمة الصحة العالمية، للحديث حول ما يمكن فعله لمواجهة أزمة كورونا العالمية، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال الملك سلمان، خلال كلمته، إن "جائحة كورونا تتطلب منا اتخاذ تدابير حازمة على مختلف الأصعدة"، موجه رسالة تعزية إلى دول العالم التي فقدت مواطنيها بسبب "كورونا".

وأضاف أن "انعقاد قمة العشرين يأتي تلبية لمسؤوليتنا لمواجهة جائحة كورونا"، مؤكدا أنه "لا تزال جائحة كورونا تخلف خسائر في الأرواح وتلحق المعاناة لمواطني دول العالم".

إلى ذلك، قال إن "العالم يعوّل على تكاتف دول مجموعة الـ 20 لمواجهة كورونا"، مؤكد أكد أن الأزمة الإنسانية بسبب كورونا تتطلب استجابة عالمية، وداعياً إلى التكاتف بين الدول.

وأضاف :"يجب تنسيق استجابة موحدة لدول مجموعة العشرين في مواجهة هذه الجائحة"، مؤكدا أن لمجموعة العشرين دورا محوريا في التصدي لآثار كورونا، مجددا دعم المملكة لمنظمة الصحة العالمية بشكل كامل في مواجهة الفيروس المستجد.

كما قال "نأخذ على عاتقنا تعزيز التعاون للبحث عن لقاح لفيروس كورونا"، ودعا إلى "تقوية الجاهزية العالمية لمواجهة الأمراض المعدية مستقبلا".

وأعلنت المملكة العربية السعودية يوم أمس الأربعاء، تسجيل ثاني حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا وشددت حظرا للتجول في أنحاء البلاد، ليشمل منع الدخول أو الخروج من العاصمة الرياض ومدينتي مكة والمدينة فضلا عن منع الانتقال بين جميع مناطق المملكة.

والأوامر التي أقرها الملك سلمان ونشرتها وسائل الإعلام الرسمية وسعت أيضا حظر التجول في المدن الثلاث ليبدأ الساعة الثالثة عصرا بدلا من السابعة مساء اعتبارا من اليوم الخميس، بعدما فرضت يوم الاثنين الماضي، حظر التجول لمدة 21 يوما بعد أن سجلت قفزة في عدد حالات الإصابة بكورونا.