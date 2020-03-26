السعودية تسجل 112 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1012 حالة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع الإجمالي إلى 1012 وإجمالي الوفيات يبلغ 3 حالات.

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، في المؤتمر الصحفي الدوري بشأن تطورات فيروس كورونا في المملكة، اليوم، عن تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المصابين إلى 1012.

كما أكد تعافي 4 حالات إضافية، ليصل الإجمالي إلى 33 حالة.

وأضاف "سجلنا حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى ٣ أشخاص".

#الصحة تعلن عن تسجيل (112) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل حالة وفاة لمقيم في المدينة المنورة، وتسجيل (4) حالات تعافي ليصبح مجموع الحالات المتعافية (33) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/3Srq6cMxvG — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) March 26, 2020

يتبع...