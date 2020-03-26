السعودية... مساءلة تأديبية لعسكريين خالفوا تطبيق نظام منع التجول

أحالت وزارة الحرس الوطني السعودية، اليوم الخميس، عسكريين مخالفيين لتعليمات تطبيق أمر منع التجول في المملكة إلى المساءلة التأديبية.

وقالت الوزارة عبر موقع "تويتر"، "صرح مصدر مسؤول في وزراة الحرس الوطني أنه بإشارة إلى ما تم تداوله بشأن مقطع فيديو يظهر محتواه أفرادا من قوات وزارة الحرس الوطني أثناء قيامهم بعملهم لتطبيق الأمر بمنع التجول، وتجاوزهم عن أحد الأشخاص بعدم التقيد بمنع التجول، وقيامهم بالتصوير معه في المقطع الذي، تم تداوله.

وأضاف المنشور "وأكد أن هذا التصرف اجتهاد شخصي من قبل الأفراد وقد تمت إحالتهم إلى المساءلة التأديبية لمجازاتهم على مخالفتهم لتعليمات تطبيق الأمر بمنع التجول".

تصريح:

إحالة العسكريين المخالفين لتعليمات تطبيق الأمر بـ #منع_التجول إلى المساءلة التأديبية. #وزارة_الحرس_الوطني pic.twitter.com/SNPpFHxdki — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) March 26, 2020

وشدد المصدر على أن أمر منع التجول يطبق على الجميع إلا الحالات المستثناة بموجب التعليمات.

يأتي ذلك بعد ظهور أفراد من "الحرس الوطني" في مقطع فيديو متداول أثناء قيامهم بتطبيق أمر منع التجول، وتجاوزهم عن الفنان خالد عبد الرحمن بعدم التقيد بمنع التجول، إضافة إلى التصوير معه.

المملكة تقرر زيادة ساعات الحظر

هذا ووافق العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمس الأربعاء، على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية إنه تقرر تقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصرا في المدن التالية: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

وتابعت الوكالة أنه "للجهة المعنية بناء على ما تقترحه وزارة الصحة زيادة ساعات منع التجول أو منع التجول طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق، ويبدأ العمل بما ورد في هذا البند من يوم الخميس 2 / 8 / 1441هـ الموافق 26 / 3 / 2020م".

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع الإجمالي إلى 1012 وإجمالي الوفيات يبلغ 3 حالات.