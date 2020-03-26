إجراء جديد في الإمارات للحد من تفشي كورونا

أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي، عن إيقاف حركة جميع وسائل النقل العام في الإمارة خلال نهاية الأسبوع الحالي، اعتبارا من الثامنة مساءَ من يوم الخميس الموافق 26 آذار/مارس وحتى الساعة السادسة صباحا من يوم الأحد الموافق 29 آذار/مارس 2020.

ويأتي ذلك بهدف إجراء التعقيم الكامل والشامل لوسائل النقل العام والمرافق الخدمية في هذا القطاع، وذلك في إطار برنامج التعقيم الوطني الذي أطلقته وزارتا الصحة ووقاية المجتمع والداخلية، بالتنسيق مع كافة المؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية، والذي يشمل تعقيم المرافق العامة والخاصة والشوارع والنقل العام ضمن سلسلة من الإجراءات الوقائية المتبعة على صعيد الدولة لمكافحة فيروس كورونا (المسبب لمرض كوفيد 19) ومنع انتشاره حفاظا على صحة وسلامة المجتمع، حسب ما أفادت وكالة "وام" الإماراتية للأنباء.

ويُذكر أن دولة الإمارات قد أعلنت مؤخراً إغلاق جميع المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة في البلاد في ظل انتشار فيروس كورونا.

كما قررت السلطات الإماراتية تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة لمدة أسبوعين، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالوباء العالمي (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 487 ألف شخص، كما وصل عدد الوفيات إلى 22 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 117 ألف شخص.