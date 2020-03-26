روسيا ترصد انتهاكين لوقف العمليات العسكرية في سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، في نشرة لها حول الوضع في سوريا، بأن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد انتهاكين لنظام وقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بينما لم يرصد الجانب التركي شيئا قط.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في نشرتها اليومية على موقعها الرسمي: "رصد الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا انتهاكين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وذلك في محافظتي إدلب (1) وحلب (1)، بينما لم يرصد الجانب التركي شيئا قط."

وأشارت الوزارة في بيانها إلى قيام مركز المصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين بتنفيذ 2420 عملية إنسانية وبلغ إجمالي وزن ما تم إيصاله وتوزيعه من المساعدات الإنسانية ما يقارب 4021.42 طن.

وأفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، بأنه لم تسجل عودة لاجئين إلى سوريا من الخارج خلال الــ24 ساعة الأخيرة.

وقال المركز في نشرة له بهذا الشأن، نُشرت على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية: "خلال الــ24 ساعة الأخيرة لم تجر عملية عودة اللاجئين إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية".

وبحسب المركز قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ24 ساعة الأخيرة بتطهير الأراضي والمنشآت من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينتي جاسم والحارة بريف درعا، على مساحة 2.1 هكتار، بالإضافة إلى قيام خبرائها بتدمير 35 عبوة ناسفة.