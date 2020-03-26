لبنان يفرض حظر تجوال من السابعة مساء حتى الخامسة صباحا لمكافحة كورونا

أعلنت الحكومة اللبنانية فرض حظر تجوال في البلاد، ضمن الإجراءات المتبعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن الحكومة اللبنانية قررت تمديد فترة التعبئة العامة بالبلاد حتى 12 أبريل/ نيسان المقبل، وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد، بعد جلسة طارئة للحكومة اللبنانية اليوم الخميس، أنه "تقرر تمديد فترة التعبئة العامة يوم 12 أبريل المقبل، وكذلك التأكيد على تفعيل التدابير المتخذة سابقا لا سيما في موضوع التنقل والانتقال مع تشدد ردعي من الأجهزة العسكرية والأمنية، تفادياً لحالات التفلّت التي حصلت في الأسبوعين الماضيين".

ونقلت الوزيرة عن رئيس الحكومة: "في حالة الطوارئ، يحق للجيش والقوى العسكرية توقيف جميع المخالفين لمنع التجول، وإذا حاول أحدهم الهروب من التوقيف، ستضطر هذه القوى إلى التعامل معه بقواعد عسكرية مشددة".

ويوجد في لبنان 368 حالة إصابة، بينهم 6 حالات وفاة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 20 شخصا.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، 491 ألف مصاب، بينهم أكثر من 22 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 118 ألف شخص، وفقا لآخر الإحصائيات العالمية.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي مازالت تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد المصابين، الذي تجاوز 81 ألفا، تليها إيطاليا بأكثر من 74 ألف، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 68 ألف، وفقا لإحصائيات الخميس.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الرابعة بأكثر من 56 ألفا، ثم ألمانيا بأكثر من 40 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 29 ألف حالة إصابة، ثم فرنسا بأكثر من 25 ألف، وسويسرا بأكثر من 11 ألفا، ثم بريطانيا وكوريا الجنوبية بأكثر من 9 آلاف إصابة في كل منهما.