قطر توقع اتفاقات لزيادة مخزونات الأغذية الاستراتيجية

وقعت دولة قطر عقوداً لرفع مخزون السلع الغذائية الاستراتيجي في البلاد، في وقت يشهد فيه العالم تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وقالت الوكالة القطرية الرسمية "قنا" إنه تم توقيع عقود رفع المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية، وذلك "ا نسجاما مع استراتيجية الأمن الغذائي للدولة، وتماشيا مع جهود وزارة التجارة والصناعة في سبيل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق من اليوم الخميس عن "وصول أولى الشحنات من الكمامات والمعقمات الطبية، بدعم وإسناد من مجموعة النقل لسلاح الجو الأميري، وتأتي هذه الشحنات في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز انسيابية تدفق واردات الكمامات والمعقمات الطبية إلى الأسواق المحلية في الدولة".

توقيع عقود رفع المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية، وذلك انسجاما مع استراتيجية الأمن الغذائي للدولة، وتماشيا مع جهود وزارة التجارة والصناعة في سبيل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.#قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 26, 2020

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض ‏فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة ‏كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.‏