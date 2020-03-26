الرئيس المصري يشارك في قمة أفريقية مصغرة عبر وسائل الاتصال

شارك الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في قمة أفريقية مصغرة، عبر وسائل الاتصال.

أفاد السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر "فيسبوك"، بأن السيسي شارك، صباح اليوم الخميس، في مؤتمر قمة مصغر عبر وسائل الاتصال جمع القادة الأفارقة، وأعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي.

وأضاف أن القمة المصغرة جمعت رؤساء "جنوب أفريقيا، كينيا، مالي، الكونغو الديمقراطية، بجانب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي".

وأشار السفير بسام راضى، إلى إن المؤتمر خصص للتباحث بشأن تداعيات وباء كورونا المستجد على الدول الأفريقية ومناقشة سبل التعاون مع الشركاء الدوليين وذلك قبيل انعقاد قمة مجموعة العشرين اليوم.

وتابع أنه "تم التوافق ما بين الزعماء على عدة إجراءات منها إنشاء صندوق لتوفير الموارد اللازمة لدعم جهود مكافحة تفشي وباء كورونا في أفريقيا".