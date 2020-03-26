مصر... حقيقة توقف حركة المواصلات العامة يومي الجمعة والسبت

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، حقيقة توقف حركة المواصلات العامة، غدا الجمعة وبعد غد السبت.

وقال المركز في بيان له عبر الحساب الرسمي للحكومة المصرية بموقع "فيسبوك"، إنه في ضوء ما تردد من أنباء بتوقف حركة المواصلات العامة على مستوى الجمهورية يومي الجمعة والسبت، تواصل المركز مع وزارتي النقل والتنمية المحلية، وقد تم نفي تلك الأنباء.

وأضاف أن الوزراتين أكدتا أنه لا صحة لتوقف حركة المواصلات العامة على مستوى الجمهورية يومي الجمعة والسبت.

وشددت الوزارتين على أن كافة وسائل المواصلات والنقل العام تعمل بشكل طبيعي على مدار أيام الأسبوع، وفقا لجداول التشغيل المؤقتة والمعلنة خلال فترة سريان الحظر الذي أقره مجلس الوزراء.

وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قد أعلن في مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي، أنه بداية من أمس الأربعاء، حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا، وذلك في ظل الإجراءات الشاملة التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.