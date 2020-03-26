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17:12 GMT26 مارس/ آذار 2020
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    مخاوف من كورونا في البحرين

    ولي عهد البحرين يؤكد فاعلية نظام منع التجول للوقاية من انتشار كورونا

    © REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
    العالم العربي
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    أكد ولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الخميس، فاعلية نظام منع التجول في إعطاء نتائج قوية للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

    موسكو - سبوتنيك. جاء ذلك في كلمة لوزيرة الصحة البحرينية، فائقة الصالح، في المؤتمر الصحفي للفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا (COVID-19).

    البحرين - المنامة
    © flickr.com / Paolo Gamba
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    وقالت وزيرة الصحة، بحسب ما نقل الموقع الرسمي للوزارة، "ولي العهد أكد على أن فاعلية منع التجمع

    تفوق نتائج أي إجراء آخر وقائيا وصحيا؛ وفي هذا الإطار، نشدد على ضرورة التزام الجميع بالتطبيق السليم لمنع التجمع وتدابير التباعد الاجتماعي".

    ولفتت وزيرة الصحة إلى أن منع التجمعات "من أهم الإجراءات الاحترازية التي أثبتت فاعليتها في الحد من انتشار الفيروس".

    وطمأنت الوزيرة الجميع بأن المخزون الغذائي في المملكة وفير ويكفي لمدة 6 أشهر؛ مضيفة "لا داع للتهافت على التخزين والشراء بكميات تفوق الحاجة".

    وفي هذا الصدد، قالت الصالح، "نذكر بأن محلات الهايبرماركت والبقالات والبرادات والمخابز والصيدليات وفروع البنوك والمصارف والخدمات والمحلات ذات الضرورة المعيشية التي أعلنت عنها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ستظل مفتوحة".

    وأشارت وزيرة الصحة إلى أن كافة المطاعم سيستمر نشاطها فقط من خلال الطلبات الخارجية والتوصيل؛ وستعاود جميع المحلات التجارية فتح أبوابها مجدداً، من 9 إلى 23 أبريل/ نيسان.

    وأكدت الوزيرة البحرينية على مواصلة التزام كافة أفراد المجتمع بالقرارات والتعليمات، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

    وتم توفير طاقة استيعابية عالية لمراكز الفحص والحجر والعزل والعلاج تفوق بمراحل طاقة الإشغال الحالية؛ وبلغت الطاقة الاستيعابية الحالية لمراكز العزل والعلاج 1667 سريرا بإشغال 249 سريرا فقط.

    وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمراكز الحجر الصحي الاحترازي 2504 سريراً، يبلغ الإشغال منها 139 سريرا لحد الآن.

    وتمتلك مراكز الحجر الصحي الاحترازي القابلية الكاملة لتحويلها لمراكز عزل وعلاج، متى ما استدعت الحاجة لذلك.

    وقامت وزارة الصحة البحرينية بتدشين خدمة الاطلاع على نتائج الفحص عبر موقعها الإلكتروني، بحيث يمكن لأي شخص خضع لفحص "كورونا" زيارة الموقع والاطلاع على نتيجته بعد إدخال بياناته الشخصية؛ وسيتم تزويده بالتعليمات اللازمة بناءً على نتيجة الفحص.

    وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، أمس، عن حالة وفاة لمواطن بحريني يبلغ من العمر 78 عاما.

    وأوضحت الوزارة، أن المتوفي كان يعاني من أمراض وظروف صحية كامنة؛ وكانت إحدى الحالات القائمة المخالطة لحالة قائمة أخرى لفيروس كورونا المستجد.

    وبلغ مجموع الحالات القائمة المصابة بفيروس "كورونا" المستجد في مملكة البحرين 249، بينها حالة واحدة في قسم العناية الفائقة؛ فيما تعافت من المرض 240 حالة، حتى الآن.

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, أخبار, البحرين
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