ما علاقتها بكورونا؟... طائرات الجيش العراقي ترش مبيدات

تداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خبرا عن قيام طائرات عسكرية عراقية برش مبيدات زعموا أنها ضد فيروس كورونا المستجد.

انتشر الخبر بشكل واسع حيث تداوله آلاف من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق.

وجاء في المنشور الذي شاركه آلاف المستخدمين العراقيين على صفحات مواقع التواصل "بعد قليل ستقوم مروحيات عسكريّة برشّ مبيدات ضد فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد".

غير أن هذا الخبر غير صحيح بحسب السلطات العراقية، وفق وكالة "فرانس برس".

وأشارت الوكالة عبر "خدمة تقصّي صحة الأخبار"، إلى أن "ما وقع عليه فريق تقصّي صحّة الأخبار في الوكالة، بدأ انتشار الخبر بهذه الصيغة في السادس عشر من آذار/ مارس 2020".

وأضافت الوكالة بأن المنشور "حصل من هذه الصفحة وحدها على أكثر من 4300 مشاركة، إضافة إلى مئات المشاركات على صفحات أخرى".

وأشارت الوكالة إلى أنها تواصلت مع اللواء سعد معن، العضو في خليّة الأزمة في العراق، ونفى هذا الخبر، وقال "هذا الأمر لا علاقة له بفيروس كورونا".

وأكد معن أن "السلطات رشّت بالفعل مبيدات ضد الحشرات والجراد وليس ضد الفيروس المستجدّ".

ودعا معن إلى أخذ الأخبار "من المصادر الموثوقة" فقط.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 36 إصابة جديدة وسبع وفيات بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان إن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت 36 حالة جديدة مؤكدة ب‍فيروس كورونا المستجد في العراق".