الملك سلمان لـ"مجموعة العشرين": ندعو لاتخاذ تدابير حازمة لمواجهة جائحة كورونا

دعا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم الخميس 26 مارس/آذار، دول مجموعة العشرين إلى اتخاذ تدابير حازمة لمواجهة جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال الملك سلمان في كلمته بقمة مجموعة العشرين الاستثنائية الافتراضية والتي نقلتها قناة "العربية": "على مجموعة العشرين إرسال إشارة قوية للاقتصاد العالمي".

وبدأت اليوم أعمال قمة مجموعة الـ 20 الافتراضية، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إذ يلتقي قادة أقوى عشرين دولة اقتصاديا ومعهم دول أخرى ومنظمات عدة، في مقدمتها منظمة الصحة العالمية، للحديث حول ما يمكن فعله لمواجهة أزمة فيروس "كورونا" العالمية.

الملك سلمان: على مجموعة العشرين إرسال إشارة قوية للاقتصاد العالمي #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) March 26, 2020

​وجمعت تلك القمة الاستثنائية التي عقدت عن بعد (عبر الفيديو)، قادة أقوى عشرين دولة اقتصاديا ومعهم دول أخرى ومنظمات عدة، في مقدمتها منظمة الصحة العالمية، للحديث حول ما يمكن فعله لمواجهة أزمة كورونا العالمية، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

أعلنت المملكة العربية السعودية يوم أمس الأربعاء، تسجيل ثاني حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا وشددت حظرا للتجول في أنحاء البلاد، ليشمل منع الدخول أو الخروج من العاصمة الرياض ومدينتي مكة والمدينة فضلا عن منع الانتقال بين جميع مناطق المملكة.

والأوامر التي أقرها الملك سلمان ونشرتها وسائل الإعلام الرسمية وسعت أيضا حظر التجول في المدن الثلاث ليبدأ الساعة الثالثة عصرا بدلا من السابعة مساء اعتبارا من اليوم الخميس، بعدما فرضت يوم الاثنين الماضي، حظر التجول لمدة 21 يوما بعد أن سجلت قفزة في عدد حالات الإصابة بكورونا.