ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الجزائر إلى 367 مصاباً

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء اليوم الخميس 26 مارس/آذار، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الجزائر إلى 367 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 65 حالة جديدة.

الجزائر - سبوتنيك. وأشارت وزارة الصحة في بيان لها إلى ارتفاع عدد الإصابات بـ 65 حالة مقارنة بآخر حصيلة، فيما سُجلت أربع وفيات جديدة ليبلغ غدد الوفيات 25 وفاة.

ويذكر أن فيروس كورونا المستجد منتشر في 36 ولاية جزائرية لحد الآن، وقد أعلنت السلطات إجراءات عديدة للحد من انتشار الفيروس، حيث وضعت ولاية البليدة ( 48 في المئة من الإصابات) في حجر منزلي شامل لمدة عشر أيام قابلة للتجديد، فيما حُظر التجوال في عاصمة البلاد من السابعة مساء إلى غاية السابعة صباحا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت، يوم 11 مارس/آذار 2020، تفشي وباء كورونا المستجد "جائحة"، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل 18 ألف شخص.

قررت السلطات الجزائرية، في وقت سابق، تطبيق الحجر الصحي المنزلي الشامل في العاصمة لمدة 12 ساعة يوميا، بدأت بالفعل من يوم الثلاثاء الماضي كإجراء لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لوسائل إعلام جزائرية، فإن المجلس الأعلى للأمن في البلاد، أكد في بيان "تطبيق العزل الصحي في العاصمة من الساعة السابعة مساء إلى السابعة صباحا"، مضيفة أنه سيتم تطبيق "الحجر الصحي الشامل بولاية البليدة لمدة عشر أيام".