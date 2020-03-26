تسجيل
18:49 GMT26 مارس/ آذار 2020
مباشر
    بحث
    فريق لتعقيم المساجد والكنائس بسبب تفشي كورونا في رام الله، الضفة الغربية، فلسطين 7 مارس 2020

    غرفة مشتركة بين الطرفين... هل يؤثر التنسيق الإسرائيلي الفلسطيني لمواجهة كورونا على صفقة القرن؟

    © AP Photo / Majdi Mohammed
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    آخر  مستجدات فيروس "كورونا" في العالم (55)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104492/89/1044928911_0:147:3115:1900_1200x675_80_0_0_21aaddd1db9daa0b04ba85e7a1aebf0d.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202003261044983775-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%9F/

    في ظل المعاناة الإسرائيلية من انتشار فيروس كورونا، أعلنت الحكومة الفلسطينية عن التنسيق مع إسرائيل من أجل مواجهة وباء كورونا ومنع انتشاره داخل الأراضي الفلسطينية.

    وأعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إنشاء غرفة عمليات مشتركة مع الإسرائيليين لمعالجة هذه الجائحة، مؤكدا أن تداخل الحدود والعلاقة بين فلسطين وإسرائيل لا تسمح بالتردد باتخاذ إجراءات صارمة والتنسيق على أعلى المستويات لمنع تمدده، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية الرسمية.

    التنسيق الفلسطيني الإسرائيلي دفع البعض للتساؤل بشأن إمكانية أن ينسحب على الأزمة السياسية القائمة، خصوصا ما يتعلق بصفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

    رئيس وزراء فلسطين محمد اشتيه والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن
    © REUTERS / RANEEN SAWAFTA
    رئيس وزراء فلسطين: الأيام المقبلة ستكون أكثر صعوبة
    ونقلت صحيفة "إزفيستيا" الروسية عن السفير الفلسطيني في روسيا عبد الحفيظ نوفل، قوله إن "فلسطين تأمل أن تتخلى إسرائيل والولايات المتحدة عن صفقة القرن بسبب فيروس كورونا".

    وتابع: "تلاشت كل الخلافات بيننا وبين الإسرائيليين مؤقتًا، واتصل الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الأسبوع الماضي هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وطلب التعاون في مكافحة الفيروس التاجي، وتم إنشاء مقر مشترك لمكافحة العدوى، يفهم الجميع أن سياسة التنسيق بشكل جيد من كلا الجانبين هي التي ستساعد في كبح انتشار المرض".

    تنسيق وغرفة مشتركة

    وأوضح ملحم أن سد ثغرة الحدود سيكون بالتعاون والتنسيق مع الأشقاء في مصر والأردن، أما سد ثغرة المعابر فهو مهمة وطنية كبيرة وليتحملنا المواطنون في أية تدابير وإجراءات قد تكون قاسية، في سبيل سد هذه الثغرة الوبائية لتقليص مساحة انتشار فيروس "كورونا" وعدم تمدده، مشيرا إلى أن العمال هم أكبر وسيلة لنقله وبالتالي استشعرت الدولة هذا الخطر، لا سيما وأن جميع الإصابات التي سجلت في فلسطين هي وافدة وليست فلسطينية المنشأ.

    وتابع أن الحكومة اتخذت إجراءات استثنائية بالنظر للظروف الاستثنائية التي توجب مثل تلك الإجراءات، وفقا لوفا.

    وقال: "بصراحة ووضوح أنشأنا غرفة عمليات مشتركة مع الإسرائيليين لمعالجة هذه الجائحة حسب التعريف الخاص لمنظمة الصحة العالمية التي أعلنت الفيروس بأنه وباء عالمي، وإن تداخل الحدود والعلاقة بيننا وبين إسرائيل لا تسمح بالتردد باتخاذ إجراءات صارمة والتنسيق على أعلى المستويات لمنع تمدده، محذرا العمال في المستوطنات أن الأخيرة أصبحت بؤرة له".

    تنسيق لحظي

    إياد نصر، عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، قال إن "التنسيق بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل يعد تنسيقًا آنيًا ولحظيًا، لا أكثر ولا أقل".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "التنسيق الحالي يأتي في ظل الإجراءات المتبعة في كل العالم للسيطرة على انتشار فيروس كورونا".

    فريق لتعقيم المساجد والكنائس بسبب تفشي كورونا في رام الله، الضفة الغربية، فلسطين 7 مارس 2020
    © AP Photo / Majdi Mohammed
    فلسطين تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا بينهم طفلان ليرتفع الإجمالي إلى 84 حالة
    وبشأن إمكانية انعكاس التنسيق على صفقة القرن التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضى بالقول: "في فترة حكومة بنيامين نتنياهو والذي سعى إلى إبرام الصفقة، وكان عرابها الأول والأخير، لن يحدث أي تغير في سياسته تجاه صفقة القرن".

    وتابع: "التنسيق لا يتعدى فترة انتشار الوباء، ولن ينعكس على الأداء السياسي لبنيامين نتنياهو".

     شكل التنسيق

    من جانبه قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية والمستشار الفلسطيني في العلوم السياسية، إن "التنسيق بين إسرائيل والقيادة الفلسطينية بدأ مؤخرًا، ومقتصر على مواجهة أزمة انتشار وباء كورونا فقط".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "التنسيق مع إسرائيل يأتي باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال على أراضي الدولة في الضفة الغربية والقدس، وقطاع غزة، باعتبار أن أراضي الدولة الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال مسؤولية إسرائيل استنادًا إلى الفصل الثالث من اتفاقية جنيف الرابعة".

    وتابع: "هناك 6 آلاف أسير داخل السجون الإسرائيلية، و40 ألف عامل فلسطيني يعملون في إسرائيل، وإسرائيل تتحمل المسؤولية عن أرواحهم وضمان العمال الاجتماعي والتأمين الصحي، وهؤلاء تم إعادتهم لمنازلهم في الضفة بناء على تدخل الحكومة الفلسطينية".

    فريق لتعقيم المساجد والكنائس بسبب تفشي كورونا في رام الله، الضفة الغربية، فلسطين 7 مارس 2020
    © AP Photo / Majdi Mohammed
    فلسطين تسجل أول وفاة بفيروس كورونا
    وأكمل: "لذلك هناك تنسيق مع إسرائيل في هذا الجانب، ينبع أساسا من تحمل مسؤولية إسرائيل، ولا علاقة له بأي تطور سياسي على الأرض، أو أي حديث عن حلول مستقبلية سياسية".

    ومضى قائلًا: "التنسيق حاليًا يتم بإجراءات مؤقتة، كأي تنسيق يجري بين كل الكيانات والدول لمواجهة أزمة انتشار وباء كورونا، والتي تحتم على كل الدول ترك صراعاتها جانبًا".

    وبشأن إمكانية أن يؤثر التنسيق الحالي على خطة السلام الأمريكية، قال: "لا أعتقد ذلك، التنسيق ليس له أي علاقة بالصفقة التي طرحتها إدارة ترامب، خصوصا في ظل مواصلة إسرائيل عمليات الهدم في الضفة مستغلة انشغال العالم بوباء كورونا".

    أعلنت السلطات الفلسطينية، اليوم، الخميس، تسجيل 10 إصابات كورونا جديدة على أراضيها، حيث بلغ إجمالي الإصابات 83 حالة.

    في السياق أيضا، أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم، تسجيل 126 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" منذ ليل الأربعاء، لترتفع حصيلة المرضى بذلك إلى 2.5 ألف شخص تقريبا.

    الموضوع:
    آخر  مستجدات فيروس "كورونا" في العالم (55)

    انظر أيضا:

    فلسطين تسجل أول وفاة بفيروس كورونا
    تأجيل "الجنائية الدولية" لقضايا فلسطين ضد إسرائيل… كيف يؤثر على التحقيق؟
    فلسطين تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا بينهم طفلان ليرتفع الإجمالي إلى 84 حالة
    رئيس وزراء فلسطين: الأيام المقبلة ستكون أكثر صعوبة
    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, الحكومة الإسرائيلية, الحكومة الفلسطينية, إسرائيل, فلسطين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة بعنوان طائر الفينيق، للمصور سابتارشي غاين، الفائز في فئة التصوير تحت سن الـ 16 من مسابقة مصور TTL للطبيعة لعام 2020
    الفائزون في مسابقة TTL لمصور الطبيعة لعام 2020
     النفط بالكاد ارتفع سعره
     النفط بالكاد يرتفع سعره
    أكبر مصدرين ومستوردين للأسحلة في العقد الأخير
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك