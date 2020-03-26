إعلام: 18 سفينة محملة بالنفط والغذاء محتجزة في ميناء الحديدة

ذكرت وسائل إعلام أن السفن المحتجزة في ميناء الحديدة باليمن، محملة بمشتقات بترولية ومواد غذائية، وأن عددها 18 سفينة.

ونقلت قناة المسيرة عن مصدر في ميناء الحديدة، قوله إن "السفن المحتجزة من قبل العدوان عددها 18 سفينة، وهي محملة بالمشتقات النفطية والغذاء".

وأضاف المصدر، اليوم الخميس: "يبلغ اجمالي حمولة السفن المحتجزة لدى العدوان أكثر من 324 ألف طن من المشتقات النفطية وأكثر من 42 ألف طن من القمح والأرز".

وتشهد محافظة الحديدة مواجهات متكررة بين بين القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، وبين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

وكان الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، أنطونيو غوتيريش، دعا يوم الأربعاء، الأطراف اليمنية، إلى "الوقف الفوري للأعمال العدائية، والتركيز على التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق التفاوض، وبذل قصارى جهدهم لمواجهة الانتشار المحتمل لفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.