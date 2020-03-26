قوات حكومة الوفاق تقول إن مدافعها تدك معاقل الجيش الليبي غرب سرت

قال العميد إبراهيم بيت المال، آمر غرفة عمليات سرت الجفرة، السلاح الجوي الليبي نفذ عدة طلعات استهدفت مواقع تابعة لقوات المشير خليفة حفتر، لافتا إلى أن هذه الطلعات خلفت خسائر في الأرواح والآليات.

وأضاف بيت المال في تصريحات نقلها موقع قناة "ليبيا الأحرار"، أن "المدفعية التابعة للبنيان المرصوص ما زالت تدك معاقل مليشيات حفتر في محيط بوقرين".

وأشار إلى أن "العمليات متواصلة وأن الساعات القادمة ستشهد أعمالا قتالية".

وأكد بيت المال أمس الأربعاء أن مدفعيتهم تعاملت مع عدة مواقع في محيط الوشكة سرت، واستهدفت عدة آليات ومواقعهم، إلى جانب تنفيذ الطيران المسير التابع للعملية ضربتين ناجحتين.

والأربعاء الماضي أعلن ناطق الجيش الليبي محمد قنونو إطلاق غرفة عمليات بركان الغضب عملية تحت اسم "عاصفة السلام"، تستهدف مواقع ومنصات إطلاق القذائف المدفعية التي طالت العاصمة خلال الفترة الماضية.

وينذر تصعيد القتال في ليبيا بكارثة للمنظومة الصحية المتضررة بالفعل في ليبيا، خلال التعامل مع فيروس كورونا، بعدما أكدت السلطات رصد أول حالة إصابة بالمرض في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف كامل لإطلاق النار في الصراعات بشتى أنحاء العالم، فيما تبذل الحكومات والسلطات المحلية جهودا كبيرة لمواجهة الوباء الذي انتشر إلى معظم الدول.