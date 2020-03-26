السودان... الدعم السريع جاهزة لتطبيق إجراءات مواجهة "كورونا"

قالت قوات الدعم السريع في السودان إنها جاهزة لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة كورونا.

وبحسب موقع وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أعلنت دائرة الشرطة العسكرية لقوات الدعم السريع جاهزيتها لتطبيق كافة الإجراءات التي تصدر عن القيادة العليا للقوات.

وقال الرائد محمد سليمان موسى، مدير دائرة الشرطة العسكرية لقوات الدعم السريع إن "الدائرة اتبعت كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة الجائحة في كافة قطاعات قوات الدعم السريع في ولاية الخرطوم والقطاعات الأخرى".

وأضاف في تصريح صحفي "الشرطة العسكرية نفذت حملات توعية لمنسوبي القوات بخطورة المرض والوقاية منه، وتقييد حركة الدخول والخروج لمنشآت الدعم السريع كافة، بجانب تنشيط دوريات لتقييد حركة الأفراد".

وتابع: "قوات الدعم السريع كونت ﻏﺮﻓﺔ ﻃﻮﺍﺭﺉ لمجابهة جائحة ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ في إﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻃﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ للحد من انتشارها".

وأعلنت السلطات السودانية، أمس الأربعاء، الإفراج عن 4217 سجينا كإجراء احترازي من تفشي فيروس كورونا.

أكدت وزارة الصحة السودانية فحص السجناء الذين تم العفو والإفراج عنهم والبالغ عددهم 4217 سجينا، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الوزارة لمكافحة وباء كورونا.