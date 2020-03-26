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    الفريق محمد حمدان حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري السوداني وقائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية يحيي مؤيديه عند وصوله إلى اجتماع في قرية أبراج على بعد 60 كيلومتراً من الخرطوم

    السودان... الدعم السريع جاهزة لتطبيق إجراءات مواجهة "كورونا"

    © REUTERS / UMIT BEKTAS
    العالم العربي
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    قالت قوات الدعم السريع في السودان إنها جاهزة لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة كورونا.

    وبحسب موقع وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أعلنت دائرة الشرطة العسكرية لقوات الدعم السريع جاهزيتها لتطبيق كافة الإجراءات التي تصدر عن القيادة العليا للقوات.

    عناصر الشرطة السودانية
    © AFP 2020 / ASHRAF SHAZLY
    السودان يفرج عن 4217 سجينا كإجراء احترازي من تفشي فيروس كورونا

    وقال الرائد محمد سليمان موسى، مدير دائرة الشرطة العسكرية لقوات الدعم السريع إن "الدائرة اتبعت كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة الجائحة في كافة قطاعات قوات الدعم السريع في ولاية الخرطوم والقطاعات الأخرى".

    وأضاف في تصريح صحفي "الشرطة العسكرية نفذت حملات توعية لمنسوبي القوات بخطورة المرض والوقاية منه، وتقييد حركة الدخول والخروج لمنشآت الدعم السريع كافة، بجانب تنشيط دوريات لتقييد حركة الأفراد".

    وتابع: "قوات الدعم السريع كونت ﻏﺮﻓﺔ ﻃﻮﺍﺭﺉ لمجابهة جائحة ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ في إﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻃﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ للحد من انتشارها".

    وأعلنت السلطات السودانية، أمس الأربعاء، الإفراج عن 4217 سجينا كإجراء احترازي من تفشي فيروس كورونا.

    أكدت وزارة الصحة السودانية فحص السجناء الذين تم العفو والإفراج عنهم والبالغ عددهم 4217 سجينا، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الوزارة لمكافحة وباء كورونا.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    قوات الدعم السريع, الجيش السوداني, حكومة السودان, السودان, أخبارالسودان, فيروس كورونا
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