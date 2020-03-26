رئيس الوزراء المصري في الشارع لمتابعة تطبيق حظر التجول

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري عددا من الشوارع والأكمنة المرورية للتأكد من تطبيق قرارات حظر التجوال.

وبحسب موقع صحيفة "المصري اليوم" أجرى مدبولي، حوارا مع ضباط وأفراد الشرطة خلال جولته، للوقوف على تنفيذ القرارات بشكل سليم.

وأشارت إلى أنه وجه الشكر لهم.

رئيس الوزراء المصري « مصطفى مدبولي » يتفقد عددًا من الأكمنة الأمنية لمتابعة تطبيق إجراءات حظر التجوال لمواجهة تفشي فيروس « كورونا » .. pic.twitter.com/OHpsWLT45V — Nezar Sameer (@Nezar18323603) March 26, 2020

​وأعلن مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي فرض حظر التجوال في عموم الجمهورية، بداية من الساعة 7 مساء حتى السادسة صباحا، اعتبارا من يوم الأربعاء، ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا.

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم، الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 130 حالة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 7 حالات من المصابين بفيروس "كورونا" المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم أجنبي واحد و6 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102 حالة حتى اليوم، من أصل الـ130 حالة التي تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن ليبي الجنسية و38 مصريا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 3 حالات لمصريين إحداهم سيدة تبلغ من العمر 60 عاما، والآخر رجل يبلغ من العمر 72 عاما، بالإضافة إلى رجل يبلغ من العمر 78 عاما وجميعهم من محافظة القاهرة.

وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.