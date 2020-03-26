التحقيق مع طبيب مصري وصف لقاحا يقي من كورونا

وبحسب بيان لنقابة الأطباء المصرية فأنه تقرر إحالة طبيب جلدية (لم تذكر اسمه) إلي التحقيق لادعائه أن تطعيم السعال الديكي، يصلح كتطعيم ضد فيروس كورونا وهو ما لم يذكر في أي من الثوابت العلمية، بحسب صحيفة "أخبار اليوم" المصرية.

وقالت النقابة في بيانها إن "الطبيب قام بالترويج لادعائه بمصطلحات علمية، وليس في مجلة علمية متخصصة؛ مما قد يؤدي للفوضى واستهلاك المواطنين للتطعيم المخصص لحماية الأطفال مما قد يلحق بهم ضررا شديدا، إلى جانب نشره باسم مركزه الخاص على سبيل الدعاية، وهو ما لم تجيزه أي جهة علمية".

وتابعت النقابة أن "وصف الطبيب لهذه الأدوية أحدث نقصا شديدا بها في الصيدليات، وهو ما يعد مخالفة للائحة آداب المهنة وموادها التي تلزم الطبيب بعدم كتابة اَي دواء دون تشخيص".

ولفت النقابة إلى أنه وفقا للائحة آداب المهنة "لا يجوز للطبيب تطبيق طريقة جديدة للتشخيص أو العلاج إذا لم يكن قد اكتمل اختبارها بالأسلوب العلمى والأخلاقي السليم ونُشرت في المجلات الطبية المعتمدة وثبت صلاحيتها وتم الترخيص بها من الجهات الصحية المختلفة، كما لا يجوز أن ينسب لنفسه دون وجه حق أي كشف علمي أو يدعى الإنفراد به".

وكذلك تنص اللائحة على أنه "لا يجوز للطبيب الجزم بتشخيص مرض أو التوصية بعلاج من خلال بيانات شفهية أو كتابية أومرئية دون مناظرةالمريض وفحصه شخصيا".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الخميس، تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن ليبي الجنسية و38 مصريا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 3 حالات لمصريين إحداهم سيدة تبلغ من العمر 60 عاما، والآخر رجل يبلغ من العمر 72 عاما، بالإضافة إلى رجل يبلغ من العمر 78 عاما وجميعهم من محافظة القاهرة.