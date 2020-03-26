التحالف العربي في السعودية يعلن إسقاط طائرات مسيرة لـ"أنصار الله"

أعلنت قوات التحالف العربي، اليوم الجمعة، إحباط هجمات لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، بطائرات مُسيرة على منطقة عسير جنوب السعودية.

القاهرة - سبوتنيك . ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن "قوات التحالف تمكنت - ولله الحمد- صباح اليوم الجمعة، من اعتراض وتدمير طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة (أبها) ومدينة (خميس مشيط)".

وكان زعيم "أنصار الله" في اليمن (الحوثيين)، عبد الملك الحوثي، قد صرح مساء أمس الخميس 26 مارس/آذار، بأنه يعد التحالف العربي والسعودية بما وصفها بـ"القدرات العسكرية المتطورة".

وقال الحوثي، في خطاب نقلته قناة المسيرة اليمنية: "القدرات والعمليات العسكرية أخذت مسارا تصاعديا، تكللت بإنجازات ميدانية كبيرة ونتائج مهمة".

وتابع بقوله "بدأت معظم المسارات من نقطة الصفر إلى مربع الانتصارات، وتثبيت معادلات وفرض توازن الردع".

وأشار عبد الملك الحوثي إلى أن "أنصار الله" قادمة في العام السادس بمفاجآت لم تكن في حسبان قوات التحالف والسعودية، وأردف بقوله "استمرار التطوير للقدرات العسكرية كان بمثابة معجزة".