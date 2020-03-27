سلاح الجو الليبي يشن غارات على مواقع لقوات حكومة الوفاق في منطقة أبوقرين ووادي زمزم

أفاد مصدر عسكري، فجر اليوم الجمعة، بأن سلاح الجو الليبي شن غارات على مواقع لقوات حكومة الوفاق في منطقة أبوقرين ووادي زمزم.

بنغازي – سبوتنيك. وشنت مقاتلات سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر اليوم الجمعة 27 مارس/آذار ، غارات جوية أستهدف مواقع لقوات حكومة الوفاق في عدة مناطق غربي البلاد.

وقال المصدر العسكري الليبي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة سبوتنيك إن "سلاح الجو الليبي نفذ ثلاثة غارات جوية على مواقع للحشد الميليشياوي ( قوات حكومة الوفاق ) في منطقة ابوقرين ووادي زمزم قبل قليل"، مؤكداً على أن "مسلحي حكومة الوفاق يحشدون لهجوم في منطقة الهيشة وزمزم على مواقع للجيش الليبي".

وأوضح أن بعد المراقبة والمتابعة تم رصد مجموعة كبيرة من العربات المسلحة خارجة من مدينة مصراته في أتجاه الهيشة ووادي زمزم للهجوم على قوات الجيش الليبي".

وكان العميد إبراهيم بيت المال، آمر غرفة عمليات سرت الجفرة، قد أعلن، في وقت سابق، تنفيذ عدة طلعات جوية استهدفت مواقع تابعة لقوات المشير خليفة حفتر، لافتا إلى أن هذه الطلعات خلفت خسائر في الأرواح والآليات.

وأضاف بيت المال في تصريحات نقلها موقع قناة "ليبيا الأحرار"، أن "المدفعية التابعة للبنيان المرصوص ما زالت تدك معاقل مليشيات حفتر في محيط بوقرين"، وأشار إلى أن "العمليات متواصلة وأن الساعات القادمة ستشهد أعمالا قتالية".

وأكد بيت المال، يوم الأربعاء الماضي، أن مدفعيتهم تعاملت مع عدة مواقع في محيط الوشكة سرت، واستهدفت عدة آليات ومواقعهم، إلى جانب تنفيذ الطيران المسير التابع للعملية ضربتين ناجحتين.

وأعلن ناطق الجيش الليبي محمد قنونو إطلاق غرفة عمليات بركان الغضب عملية تحت اسم "عاصفة السلام"، تستهدف مواقع ومنصات إطلاق القذائف المدفعية التي طالت العاصمة خلال الفترة الماضية.