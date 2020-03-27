الجيش الليبي يعلن سيطرته على عدة مناطق غرب العاصمة طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الجمعة 27 مارس/آذار، بسط سيطرته على مدن الجميل ورقدالين وزلطن غربي البلاد، مشيرا إلى أن "هذه المناطق تنعم الآن بالحرية والأمن والأمان بعد طرد قوات حكومة الوفاق منها"، على حد تعبيره.

بنغازي – سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري: "نبشركم بأن قوات الجيش الوطني الليبي الباسلة تمكنت بحمد الله من تطهير مناطق العسة والجميل ورقدالين و زلطن ، من سيطرة ميليشيات الوفاق ومرتزقتها السوريين الذين فروا هاربين أمام تقدم قواتنا الباسلة".

وأضاف المسماري أن "هذه المناطق تنعم اليوم بالحرية والأمن والأمان بعد طرد الميليشيات الإرهابية والإجرامية منها"، مشيرا إلى أن "التقدم الميداني جاء بعد فشل الهجوم الذي شنته ميليشيات ما يسمى بالوفاق و المرتزقة الإرهابيين الأجانب على قاعدة عقبة بن نافع الجوية , بمنطقة الوطية غرب البلاد".

وشنت مقاتلات سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر اليوم الجمعة 27 مارس/آذار ، غارات جوية أستهدف مواقع لقوات حكومة الوفاق في عدة مناطق غربي البلاد.

وقال المصدر العسكري الليبي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة سبوتنيك إن "سلاح الجو الليبي نفذ ثلاثة غارات جوية على مواقع للحشد الميليشياوي ( قوات حكومة الوفاق ) في منطقة ابوقرين ووادي زمزم قبل قليل"، مؤكداً على أن "مسلحي حكومة الوفاق يحشدون لهجوم في منطقة الهيشة وزمزم على مواقع للجيش الليبي".

وأوضح أن بعد المراقبة والمتابعة تم رصد مجموعة كبيرة من العربات المسلحة خارجة من مدينة مصراته في أتجاه الهيشة ووادي زمزم للهجوم على قوات الجيش الليبي".