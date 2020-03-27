الحكومة المصرية تصدر توضيحا حاسما بشأن أنباء أثارت ضجة حول فيروس كورونا

حسم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري في تقريره الدوري لرصد الشائعات، الجدل الدائر حول عدد من الأنباء التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي، حول وباء كورونا العالمي، الذي خلف مئات المصابين فضلا عن 24 وفاة في مصر.

وتضمنت التوضيحات، أنه لا صحة لتسجيل حالات الوفاة بسبب كورونا تحت أسباب وفاة أخرى، ويتم الإعلان بكل شفافية عن عدد المصابين والوفيات بفيروس كورونا بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وأن حركة الملاحة منتظمة بقناة السويس، والعمل يسير بصورة طبيعية بكافة منشآت هيئة قناة السويس ولم يتأثر بأزمة فيروس كورونا، مع تشديد كافة الإجراءات الاحترازية على جميع السفن المارة‪.‬

وأكد أنه لم يتم سحب الأدوية التي تحتوي على مركب "الهيدروكسي كلوروكين" من الصيدليات لاستخدامها لعلاج فيروس كورونا، ونحذر من استخدام تلك الأدوية دون إشراف طبي وأنه لا صحة لإغلاق أسواق الجملة الخاصة بالخضر والفاكهة، وعملية إمداد الأسواق بالسلع مستمرة دون توقف وفقاً للمعدلات الطبيعية، لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين.

وأوضح أنه لا صحة لتوقف العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة بسبب الادعاء بتفشي فيروس كورونا بين العاملين وأنه لم يتم تحويل أي مدارس في أي محافظة إلى مستشفيات أو حجر صحي، والصور المتداولة على مواقع التواصل تعود لاستراحات مصححين وملاحظين امتحانات الدبلومات الفنية وأنه لا صحة لتغيب أي من الأطقم الطبية بالحجر الصحي، وجميع الفرق الطبية متواجدة بكامل قوتها بمستشفيات العزل وأنه لا صحة لإيقاف طباعة الصحف الورقية لتجنب انتشار الفيروس، بل عملية طباعة الصحف مستمرة كما هي.