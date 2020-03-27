البدء بتنفيذ إجراءات خطة التعقيم الوطنية في دبي... فيديو

بدأت بلدية دبي تنفيذ إجراءات التعقيم في ظل الحملة التي أطلقتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ونشر المكتب الاعلامي لحكومة دبي عبر صفحته الرسمية في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي فيديو لموظفي البلدية يقومون برش الشوارع والجدران والأسطح، في حملة واسعة تشهدها الإمارات.

وأطلقت دبي طائرات بدوت طيار لمراقبة تطبيق القرارات المواجهة لتفشي "كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، يوم أمس الخميس، تسجيل 85 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، تخضع جميعها للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 333.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالوباء العالمي (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 537 ألف شخص، كما تجاوز عدد الوفيات 24 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 125 ألف شخص.