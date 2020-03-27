الصحة الكويتية: 17 إصابة جديدة بكورونا ليصل الإجمالي إلى 225 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 225 حالة.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، قال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبد الله السند إن "5 حالات من تلك الحالات مرتبطة بالسفر منھا 4 حالات لمواطنین كویتیین مرتبطة بالسفر إلى كل من أمريكا والسعودیة ومصر وفرنسا، وھناك حالة واحدة لمقیم من الجنسیة المصریة مرتبطة بالسفر إلى الأردن".

وأضاف السند أن "ھناك 9 حالات مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر منھا 7 حالات لمواطنین كویتیین وحالة واحدة لمقیمة من الجنسیة العراقیة وحالة لمقیم من الجنسیة السودانیة، كما سجلت 3 حالات قید التقصي الوبائي منھا حالتان لمقیمین من الجنسیة الھندیة وحالة لمقیم من الجنسیة البنغلادیشیة.

وكان وزیر الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق صباح الیوم شفاء 8 حالات مصابة بكورونا المستجد، لیصل إجمالي المتعافين إلى 57 حالة.

واتخذت الكويت إجراءات مشددة لمكافحة فيروس "كورونا"، إذ أقر مجلس الأمة الكويتي قانونا ينزل عقوبات بالسجن تصل في أقصاها إلى 10 سنوات لمن يتسبب عمدا في نقل العدوى بفيروس كورونا.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 542 ألف إصابة، ونحو 24 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 125 آلاف.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.