تسجيل 22 إصابة جديدة بـ"كورونا" في سلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الجمعة، تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الإصابات الجديدة كلها لمواطنين، عشر حالات منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، وثمان مرتبطة بالسفر، وتخضع أربع للتقصي الوبائي، بحسب ما نشرته صحيفة "الشبيبة".

وأضافت الوزارة أنه بتسجيل الإصابات الجديدة يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 131.

وأشارت وزارة الصحة إلى تماثل 23 حالة للشفاء.

وأهابت الوزارة بالجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحي حسب الإرشادات وعدم ارتياد الأماكن العامة.

كما تهيب بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، وتجنب ارتياد دور السينما، وتجنب السفر إلا للضرورة القصوى، واتباع إجراءات الوقاية أثناء الشعائر الدينية، والتجمعات الأسرية والاجتماعية.