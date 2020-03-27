تكثيف إجراءات حظر التجوال في بغداد

أرسلت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، تعزيزات عسكرية إلى المحافظات ومدينة الصدر، لتكثيف إجراءات حظر التجوال.

وذكرت القيادة في بيان لها، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إنها أصدرت أوامر بإرسال تعزيزات عسكرية إلى المحافظات ومدينة الصدر، شرق بغداد، لتكثيف إجراءات حظر التجوال الوقائي وتنفيذ قرارات لجنة الأمر الديواني 55 الخاصة بمكافحة وباء فايروس كورونا المستجد.

وأشارت القيادة إلى أن ذلك جاء بناء على توجيه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة.

وتابعت في رسالة للشعب العراقي "ندعو جميع أبناء شعبنا الكريم إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية في تطبيق حظر التجوال والعمل بالإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة".

يشار إلى أن رئيس أركان الجيش العراقي، عثمان الغانمي، قرر، أمس الخميس، تخصيص عدد من أفواج الجيش لتعزيز إجراءات حظر التجول ومساندة قوات الشرطة بـ"السرعة الممكنة".