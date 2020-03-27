دولة عربية تنشر تعزيزات عسكرية عاجلة ضد مخالفي حظر التجوال الوقائي

وصلت تعزيزات عسكرية إلى مدينة الصدر، وعموم محافظات العراق، اليوم الجمعة، لمنع المواطنين من مغادرة منازلهم تجنبا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أنها أصدرت أوامر بإرسال تعزيزات عسكرية إلى المحافظات، ومدينة الصدر، شرق بغداد، لتكثيف إجراءات حظر التجوال الوقائي.

وأضافت القيادة، أن أوامرها التي جاءت بناءً على توجيه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، لتنفيذ قرارات لجنة الأمر الديواني 55 الخاصة بمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

ودعت قيادة العمليات المشتركة العراقية، المواطنين، إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية في تطبيق حظر التجوال، والعمل بالإرشادات، والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

ويخالف العديد من المواطنين لاسيما في جانب الرصافة من العاصمة، حظر التجوال، حتى الآن، رغم حملات الاعتقالات التي باشرت الأجهزة الأمنية بتنفيذها ضد المخالفين للحظر الوقائي الذي تمدد حتى يوم 11 نيسان/ أبريل المقبل، بعد ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 382 إصابة، و36 حالة وفاة.

وانتشرت دوريات القوات الأمنية من الجيش، والشرطة في الشوارع الرئيسية من المناطق لمنع المواطنين من التجوال مترجلين كانوا أو بسياراتهم، أو مستخدمين الدراجات النارية، والهوائية، وعجلات التك تك، باستثناء الباعة الجوالة لبيع المواد الغذائية، والخضار، واسطوانات الغاز الخاصة بالطبخ، والخبز.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 475 ألف شخص، كما تجاوز عدد الوفيات 21 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 115 ألف شخص.