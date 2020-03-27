مصير إيرانيين حملوا مواد بـ25 مركبة إلى العراق بطريقة غير رسمية

حجزت السلطات العراقية، اليوم الجمعة، مواطنين إيرانيين قدموا بطريقة غير رسمية على متن سيارات نقل تجارية تحمل مواد غذائية وخضار.

أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان أورده مركزه الإعلامي، تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن محكمة تحقيق المقدادية أعلنت اتخاذها إجراءات قانونية بحق سيارات تحمل مواد غذائية، وخضراوات دخلت البلاد بصورة غير رسمية.

وأوضح المجلس، أن محكمة تحقيق المقدادية التابعة لرئاسة محكمة استئناف ديالى الاتحادية، حجزت سيارات نقل نوع "كانتر" عددها 25 سيارة محملة بمواد غذائية، وخضروات وفواكه.

ولفت مجلس القضاء العراقي، إلى أن الإجراءات اتخذت استنادا إلى أحكام المادة 194، مبينا، أن السيارات كانت قادمة من إيران بطريقة غير رسمية وتم حجزها بما فيها، وكذلك توقيف سائقيها وفق المادة المذكورة أعلاه.

وأعلن العراق، السبت، 14 آذار/ مارس، استمرار إغلاق التبادل التجاري، عبر منافذه البرية، مع جارتيه إيران، والكويت، حتى إشعار آخر، للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأفادت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، في بيان نقلته مراسلتنا، حينها، باستمرار إغلاق التبادل التجاري البري مع الجارتين إيران، والكويت إلى إشعار آخر، استنادا إلى توجيهات اللجنة المؤلفة من مجلس الوزراء بالرقم 64 لعام 2020، والمعنية بوضع آلية لغلق المنافذ الحدودية، وتنظيم عملية التبادل التجاري للوقاية من انتشار فيروس كورونا (الجائحة).

وسجل العراق، اليوم الجمعة، 27 آذار/ مارس، إصابة 76 شخصا بفيروس كورونا المستجد، و4 وفيات، ليرتفع المجموع الكلي في عموم البلاد، إلى 458 إصابة، و40 وفاة حتى الآن، حسب بيان لوزارة الصحة والبيئة، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.