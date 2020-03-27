هزة أرضية تضرب محافظة البصرة العراقية

أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، اليوم الجمعة، تسجيل هزة أرضية بقوة 3.3 على مقياس رختر شمال شرقي منطقة أم قصر في محافظة البصرة.

وقالت الهيئة في بيان نشره موقع "السومرية نيوز"، إن المراصد الزلزالية لوزارة النقل سجلت، صباح اليوم، عند الساعة 12:06 بالتوقيت المحلي حدوث هزة أرضية تبعد (3) كم شمال شرقي منطقة أم قصر في محافظة البصرة".

وأضافت أن قوة هذه الهزة بلغت 3.3 درجة على مقياس رختر، ولم يشعر بها المواطنون، ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار تذكر، متابعة: "في حال حصول أية مستجدات أخرى سنوافيكم بتقارير جديدة ".

ودعت الهيئة المواطنين، إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المكان والالتزام بالوصايا الزلزالية عند وقوع الهزات الأرضية".