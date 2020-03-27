طبيب مقيم في الولايات المتحدة يرسل رسالة إلى العالم العربي حول كورونا... فيديو

أرسل الطبيب أسامة طه المقيم في ولاية فرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية، رسالة توعية إلى العالم العربي، حول أهمية الوقاية من فيروس كورونا التاجي.

ونشر طه مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على التويتر يوضح فيه تفاصيل زيارته لأحد مشافي المنطقة، ودخوله إلى قسم العزل فيها.

​وقال طه: "أكبر اقتصاد في العالم يواجه أزمة شديدة جدا في توفير المستلزمات الطبية الصحيحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا التاجي".

وأضاف: "إذا ظن الناس في العالم العربي أن الأمور تجري بشكل ممتاز فهم مخطئين تماما، والسلاح الوحيد لمواجهة الفيروس هو الوقاية فقط، والالتزام التام بالأوامر في الالتزام في المنزل وعدم الخروج".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 537 ألف شخص، كما تجاوز عدد الوفيات 24 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 125 ألف شخص.