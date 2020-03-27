مصر... الأزهر يتبرع بخمسة ملايين جنيه لمكافحة فيروس كورونا

وكتب الحساب الرسمي للأزهر عبر تويتر: "قرر فضيلة الإمام الأكبر، أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، التبرع بمبلغ وقدره خمسة ملايين جنيه لحساب صندوق تحيا مصر 037037 -حساب مواجهة الكوارث والأزمات- وذلك للمساهمة فى دعم جهود مكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد فى مصر".

قرر فضيلة #الإمام_الأكبر أ.د/ أحمد #الطيب #شيخ_الأزهر الشريف التبرع بمبلغ وقدره خمسة ملايين جنيه لحساب صندوق تحيا مصر 037037 - حساب مواجهة الكوارث والأزمات - وذلك للمساهمة في دعم جهود مكافحة تفشي فيروس #كورونا المستجد في مصر #كوفيد_19 #كوفيد١٩ — الأزهر الشريف (@AlAzhar) March 27, 2020

وأشاد شيخ الأزهر بـ"كافة الجهود التى تبذلها الدولة والقوات المسلحة والشرطة المدنية والأطباء وطواقم التمريض وكافة الجهات المعنية فى الحفاظ على الوطن من تداعيات هذه الجائحة التى يعانى منها العالم أجمع"، مطالبا جموع المصريين بمساندة تلك الجهود وتنفيذ كافة التعليمات الصحية والوقائية حتى تزول هذه الغمة.

أكد وزير الدولة للإعلام في مصر، أسامة هيكل، اليوم الخميس، أنه سيتم اتخاذ إجراءات أكثر عنفا في حال ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد إلى ألف إصابة.

وأكد هيكل خلال مداخلة تلفزيوينة أنه في حال ارتفاع الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد إلى ألف حالة يتم تعطيل مصالح العمل، مع غلق الطرق وعزل محافظات محددة.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، الخميس، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس "كورونا" المستجد حتى اليوم الخميس، هو 495 حالة، من ضمنهم 102 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و24 حالة وفاة.