الصحة العالمية: الاستجابة الصحية لمناطق سيطرة المسلحين يقوم بها مكتب المنظمة في غازي عنتاب

قال الدكتور نعمة سعيد عبد، ممثل منظمة الصحة العالمية في سوريا، في لقاء مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، حول كيفية رصد فيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرة المسلحين، إن "الاستجابة الصحية لهذه المناطق يقوم بها مكتب منظمة الصحة العالمية في غازي عنتاب في تركيا".

دمشق -سبوتنيك. وأضاف: "توجد لدى مكتب المنظمة في غازي عنتاب، كافة التفاصيل حول الوضع الصحي في تلك المناطق".

وكانت وسائل إعلام كشفت عن عدة إصابات بفيروس كورونا تم اكتشافها عند معبر أطمة الحدودي مع تركيا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

ووفقا لآخر الإحصاءات، بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 537 ألف شخص، كما تجاوز عدد الوفيات 24 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 125 ألف شخص.