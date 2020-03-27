دبي تتأهب لضربة مالية... كورونا يعصف بقطاع السياحة

مددت أبوظبي، العام الماضي، للمرة الثانية أجل قرض بعشرة مليارات دولار قدمته لدبي خلال أزمة الائتمان العالمية التي شهدت انهيار سوق العقارات بالإمارة.

تباطأ النمو الاقتصادي في دبي نتيجة انخفاض أسعار النفط والتراجع في سوق العقارات حتى قبل بدء تفشي الفيروس.

وقالت مجموعة "الحبتور سيتي"، وهي مجموعة تضم ثلاثة فنادق في دبي، إنه جرت ترقية حجوزات جميع النزلاء إلى فندق الحبتور بالاس، وأن فندقيها الآخرين خاويان الآن لكنهما ليسا مغلقين تماما.

وتفيد أرقام أولية من "إس.تي.آر" لتحليل البيانات أن معدلات إشغال الفنادق في الإمارات العربية المتحدة، انخفضت في الأسبوع الأول من مارس/ آذار، بنسبة 28.2 في المئة على أساس سنوي، في حين تراجعت إيرادات الغرفة المتاحة 43 في المئة.

وقال فريدريك راينيش، المدير العام في الحبتور سيتي: "أنا على يقين من أن مزيدا من العون قادم لقطاع الفندقة. سيساعدنا هذا في الحفاظ على الوظائف"، في إشارة إلى حزم تحفيز أعلنت عنها حكومة دبي ومصرف الإمارات المركزي.

يعرض انتشار المرض للخطر أيضا معرض إكسبو 2020 العالمي، الذي تستعد دبي لاستضافته بدءا من أكتوبر/ تشرين الأول. ويستهدف المعرض جذب 20 مليون سائح.

وقالت "ماريوت إنترناشونال" في بيان لـ"رويترز": "يمكننا تأكيد أن بعض منشآتنا في الشرق الأوسط تقرر إغلاقها مؤقتا".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبحسب آخر إحصاءات، بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 537 ألف شخص، كما تجاوز عدد الوفيات 24 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 125 ألف شخص.