يارا تطلق أغنية جديدة بعنوان "خليك بالبيت"

أطلقت الفنانة اللبنانية يارا، يوم أمس الخميس، أغنية جديدة بعنوان "خليك بالبيت" ونشرتها عبر صفحتها على إنستغرام.

وكتبت يارا تحت الفيديو الذي نشرته من منزلها في دبي: "جديد أغنية خلّيك بالبيت كلمات وألحان الكبير طارق أبو جودة وان شاء الله تعجبكم والكلّ بيكونوا بالبيت ويلّي مش بالبيت ابعتولوا الأغنية".

وكشفت يارا لمجلة "سيدتي" عن نواياها لتطوير الأغنية لتصبح جاهزة للطرح لاحقا وقالت: "طبعا، عندما تسمح الفرصة لذلك".

يذكر أن يارا كانت قد نشرت عبر حسابها على تطبيق "تيك توك"، في وقت سابق، كيفية غسل اليدين بالطريقة الصحيحة وكتبت:" أهم شيء طريقة غسل اليدين ..لما نرجع من برة أو نستعمل أي شي .. كتير مليح .. بالصابون .. بجميع الطرق.. بناخد وقتنا".

وأطلق عدد من الإعلاميين اللبنانيين في لبنان، حملة بعنوان "خليك بالبيت" في دعوة لالتزام الجميع بالجلوس في المنزل للحد من انتشار فيروس "كورونا".