مفوضية اللاجئين: قلقون من تعرض المجتمعات النازحة في اليمن لمخاطر "كورونا"

وأضافت: "يمثل الوافدون الجدد جزءًا من 750 ألف نازح ممن يتم استضافتهم الآن في محافظة مأرب".

وتابعت: "بعد سنوات من النزاع الذي طال أمده، تكافح مجتمعات النازحين ومضيفوهم من أجل البقاء، مع استمرار تدفق الآلاف إلى مدينة مأرب والمناطق المجاورة بحثاً عن الأمان، تتراكم الاحتياجات الإنسانية بسرعة فيما الخدمات والمساعدات الأساسية تعمل فوق طاقتها".

وأعربت مفوضية اللاجئين عن قلقها من "أن تتعرض المجتمعات النازحة ومضيفوهم لمخاطر متزايدة في حالة تفشي فيروس كورونا، نظراً لوضعهم غير المستقر وظروفهم المعيشية والصحية المزرية".

وقالت: "فيما يتم تنفيذ الخطط الوطنية للتصدي لفيروس كورونا حيث ستشمل النازحين اليمنيين واللاجئين، فإن المفوضية وشركاؤها يدعمون جهود الوقاية والتأهب".

وذكرت أن "العديد من النازحين في مأرب يعيشون في مواقع مزدحمة ومؤقتة مع وجود بعض العائلات التي تتقاسم خيمة واحدة فقط فيما بينها، بينما يأوي البعض الآخر إلى مبان غير مكتملة".

وأضافت أن "السكان يواجهون صعوبة في الوصول إلى المياه النظيفة وسبل الصرف الصحي المناسبة"، مشيرةً إلى أن "إحدى العائلات قالت للمفوضية إنها تشترك في مرحاض مع 60 عائلة أخرى".