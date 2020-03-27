روسيا تأمل مواصلة تركيا فصل المسلحين عن المعارضة في إدلب وإعادة تسمية المجموعات أمر غير مقبول

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن روسيا تأمل مواصلة تركيا العمل على فصل المسلحين عن المعارضة في إدلب، وأكدت أن إعادة تسمية المجموعات أمر غير مقبول.

وقالت: "نأمل أن يواصل الشركاء الأتراك جهودهم لفصل المعتدلين عن المتطرفين، واتخاذ إجراءات لتحييد هؤلاء، يجب التأكيد على أن إعادة تسمية الجماعات، إذا جاز التعبير، تغيير الشعار لا يعني تغييرًا في الجوهر، لأنها [جماعات] إرهابية".

وتستمر بعض المجموعات الإرهابية المسلحة بخرق نظام وقف إطلاق النار، في وقت تصاعدت عمليات التصفيات بين الإرهابيين إثر خلافات داخلية فيما بينهم.

وأعلن مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا تسيير الدورية الروسية-التركية المشتركة الثانية، يوم الاثنين الماضي، على طريق "إم-4" بين حلب واللاذقية بمنطقة إدلب.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، إن روسيا وتركيا ستنشئان ممرا آمنا بطول 6 كم إلى شمال وجنوب الطريق "M4" في سوريا، لافتا إلى أن أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف جميع الأعمال القتالية على طول خط التماس ابتداء من منتصف ليلة 5 مارس/آذار.