شباب "حامو" بريف الحسكة يجددون تصديهم لرتل أمريكي يحاول دخول قريتهم... صور

تستمر ردود الفعل لدى سكان مناطق الجزيرة السورية (شرق الفرات) ضد وجود قوات الجيش الأمريكي في مدنهم وقراهم، ورفض كل مشاريعه الداعمة لتنظيم "قسد" التابع له.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة بأن مجموعة من شبان وأهالي قرية "حامو" بريف القامشلي شمالي الحسكة ساندوا حاجزاً تابعاً للجيش العربي السوري في قريتهم خلال تصديه لرتل قوات أمريكية حاول الدخول إلى القرية وأجبروه على العودة، وذلك للمرة الثالثة خلال أسبوع.

شباب "حامو" بريف الحسكة يجددون تصديهم لرتل أمريكي حاول دخول قريتهم Ateea Al-Ateea

شباب "حامو" بريف الحسكة يجددون تصديهم لرتل أمريكي حاول دخول قريتهم © Sputnik . Ateea Al-Ateea 1 / 2 Ateea Al-Ateea شباب "حامو" بريف الحسكة يجددون تصديهم لرتل أمريكي حاول دخول قريتهم

وتصدى أهالي قرية "حامو" بريف القامشلي في الثالث والعشرين من الشهر الجاري لرتل أمريكي أيضا حاول الدخول إلى القرية، وأجبروه بمؤازرة من عناصر الجيش على مغادرة المنطقة، وردوه على أعقابه.

وأشار المراسل إلى أن مجموعة من شبان القرية لاحقوا الرتل الأمريكي بعد هروبه على بعد 1 كم من قريتهم وتمكنوا من تصويره أثناء وقوفه على أطراف طريق (الحسكة- القامشلي).

وقام شباب "حامو" بإرسال مقطع فيديو لـ "سبوتنيك" يوثق لحظة ملاحقتهم للقوة الأمريكية، إضافة إلى صور لأهل القرية ممن تصدوا لهذه القوة أثناء محاولتها اختراق قريتهم.

وتابع المراسل بأن الرتل الأمريكي الذي ضم 5 مدرعات عسكرية حاول اليوم الدخول إلى القرية للمرور باتجاه مدينة الحسكة عبر طريق (الحسكة- حلب/ M4)، فقام الأهالي بالتصدي له ورشقه بالحجارة ومؤازرة عناصر الجيش، وتم منعه من التقدم وإجباره على التراجع.