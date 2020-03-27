"سبوتنيك" ترصد مجريات حظر التجول في مدينة الحسكة السورية.. فيديو

رصدت كاميرا مراسل "سبوتنيك" عمليات تطبيق فرض حظر التجول الليلي في مناطق سيطرة الدولة السورية وسط مدينة الحسكة أقصى شمال شرقي سوريا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الحكومية السورية لوقف انتشار فيروس "كورونا".

وقال رئيس فرع شرطة مرور الحسكة العميد هلال المحمود لـ "سبوتنيك"، بأن شرطة المحافظة ضباطاً وأفراداً يعملون على التطبيق الكامل لقرار رئاسة الحكومة السورية بفرض حظر للتجوال المسائي وعلى مدار 12 ساعة من الساعة 6 مساء ولغاية 6 صباحاً من خلال نشر الدوريات الراجلة في جميع الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية.

وأضاف العميد المحمود بأن محافظة الحسكة لم تسجل أي حالة مخالفة لقرار الحظر خلال الأيام الأولى من تطبيقه، وهو دليل على التزام المواطنين بالمحافظة على السلامة العامة ضد فيروس "كورونا".

سبوتنيك ترصد مجريات حظر التجول في مدينة الحسكة السورية عطية العطية / سبوتنيك ترصد مجريات حظر التجول في مدينة الحسكة السورية

سبوتنيك ترصد مجريات حظر التجول في مدينة الحسكة السورية عطية العطية / سبوتنيك ترصد مجريات حظر التجول في مدينة الحسكة السورية

سبوتنيك ترصد مجريات حظر التجول في مدينة الحسكة السورية عطية العطية / سبوتنيك ترصد مجريات حظر التجول في مدينة الحسكة السورية

سبوتنيك ترصد مجريات حظر التجول في مدينة الحسكة السورية عطية العطية

سبوتنيك ترصد مجريات حظر التجول في مدينة الحسكة السورية عطية العطية / سبوتنيك ترصد مجريات حظر التجول في مدينة الحسكة السورية 1 / 5 عطية العطية / سبوتنيك ترصد مجريات حظر التجول في مدينة الحسكة السورية سبوتنيك ترصد مجريات حظر التجول في مدينة الحسكة السورية

ويخضع وسط مدينة الحسكة لسيطرة الجيش السوري والشرطة العسكرية الروسية، فيما تهيمن القوات الأمريكية والميليشيات "الكردية" التابعة لها على قسم كبير من أحيائها.

وأعلنت الحكومة السورية، يوم أمس الأول الأربعاء، بداية حظر التجول الليلي المفروض على كامل الأراضي السورية، اعتبارا من الساعة 6 مساء بتوقيت دمشق.

وبدأ تنفيذ قرار حظر التجول من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحاً، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة السورية بهدف التصدي لفيروس كورونا المستجد.